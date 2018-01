Lotteria Italia 2017-2018, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta tv

Lotteria Italia, ci siamo. Questa sera, a partire dalle 20.35, si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, edizione 2017/18. I numeri estratti saranno resi noti nel corso della trasmissione 'Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia' condotta da Amadeus su Rai 1. Il primo premio vale cinque milioni di euro, mentre "l'importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l'importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti", come specificato nel decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Negli scorsi anni l’importo del secondo premio è stato fissato in due milioni e mezzo di euro, mentre gli altri premi di prima categoria sono stati così distribuiti.

3° Premio € 1.500.000

4° Premio € 1.000.000

5° Premio € 500.000

Occhio però anche ai premi di seconda e terza categoria il cui valore dovrebbe aggirarsi tra i 25mila e 50mila euro.

Come controllare i numeri estratti

L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017-2018 sarà seguita in diretta da Today.it. Potrete dunque controllare qui se la serie contenuta nel vostro biglietto corrisponde ad uno dei numeri estratti. Per maggiore sicurezza consigliamo comunque di verificare una eventuale vincita anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli (qui il link) inserendo serie e numero del vostro biglietto senza spazi nell’apposita finestra.

L’estrazione dei biglietti vincenti in diretta tv su Rai 1

Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgeranno a Roma, la sera del 6 gennaio 2018, presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a partire dalle ore 20,00. Il pubblico potrà accedere alla sala dall’ingresso di via Anicia, n. 11/b.

I numeri dei biglietti vincenti saranno resi noti nel corso della trasmissione I Soliti Ignoti condotta da Amadeus su Rai 1 partire dalle 20.35 e fino a tarda serata. L’estrazione potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito on demand RaiPlay.

Una curiosità: il programma più abbinato alla Lotteria Italia è “Fantastico” con ben tredici edizioni, seguito da "Canzonissima" con 12 edizioni e "La Prova del Cuoco" con 7 edizioni.

Come riscuotere eventuali vincite

Se siete tra i fortunati possessori di un biglietto vincente, non dovete fare altro che presentare il vostro biglietto, integro e in originale, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma, o in alternativa presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, che provvederà a farlo pervenire a Lotterie Nazionali (maggiori informazioni sul sito di Lottomatica). Il biglietto potrà essere anche spedito, ma a vostro rischio e pericolo. I premi devono essere richiesti entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino dell’estrazione.