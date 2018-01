Lotteria Italia e biglietti vincenti, la fortuna bacia ancora un autogrill

È stato venduto in un autogrill il biglietto da cinque milioni di euro della Lotteria Italia 2017/18. Lo riferisce l’agenzia Agipronews specificando che il tagliando fortunato abbinato al primo premio è stato acquistato nell’Autogrill La Macchia Ovest di Anagni, rinnovando così una lunga tradizione: quella che vede i ristori autostradali legati a doppio filo con la Lotteria Italia.

Considerando solo i premi di fascia più alta, in autostrada sono stati vinti 32,5 milioni in dieci anni. L’anno scorso la fortuna si è fermata in un Autogrill del Cosentino, a Tarsia, mentre due anni fa in un Autogrill del Casertano: nell’ultimo caso però è difficile parlare di buona sorte: il possessore del biglietto fortunato infatti non ha mai ritirato la somma che è così tornata nella casse dello Stato.

Il biglietto corrispondente al terzo premio da 1,5 milioni (D 034660) è stato venduto a Rosta (Torino), in via Rivoli 4. E nel Torinese è stato venduto anche il quarto biglietto vincente da un milione, (P 462926). Il fortunato è un parcheggiatore 64enne che per l'emozione ha accusato un lieve malore ed è finito in ospedale.

Come ogni anno l'estrazione è avvenuta presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma. Ecco l'elenco dei biglietti vincenti.

Q 067777 Anagni (FR) 1° Premio € 5.000.000

P 245714 Milano 2° Premio € 2.500.000

D 034660 Rosta (TO) 3° Premio € 1.500.000

P 462926 Pinerolo (TO) 4° Premio € 1.000.000

D 243750 Roma 5° Premio € 500.000

Come controllare i biglietti della Lotteria Italia del 6 gennaio 2018? Cosa fare in caso di vincita alla Lotteria? Ecco una breve guida.

I premi devono essere richiesti entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino dell’estrazione. I vincitori dei premi della Lotteria Italia 2017-2018 dovranno far pervenire il biglietto vincente all’indirizzo "Ufficio premi di Lotteria Nazionali srl, viale del Campo Boario, 56/D, 00154 Roma", ma a rischio del possessore, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei numeri dei biglietti vincenti sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it del bollettino ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2017-2018.

Se i fortunati non vorranno spedire il biglietto, esso potrà essere presentato ad un qualsiasi sportello di Banca Intesa San Paolo che poi lo girerà all’ufficio premi delle Lotterie Nazionali rilasciando una ricevuta al vincitore. Per vincite fino a 500 euro, il pagamento dei premi avverrà in qualsiasi punto autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea: il punto vendita ritirerà il biglietto vincente integro ed originale ed erogherà il denaro al vincitore.