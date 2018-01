Lotteria Italia, ad Anagni il primo premio: l'elenco dei biglietti vincenti

Lotteria Italia 2017/18: estratti i biglietti vincenti di prima categoria. E' stato venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone, il biglietto vincente della Lotteria Italia. Il fortunato si porta a casa il primo premio di cinque milioni di euro. Il biglietto abbinato al seconda premio è stato venduto invece a Milano. I due tagliandi che si sono aggiudicati il 3° e 4° premio sono stati venduti in provincia di Torino, a Roma il 5° premio da 500mila euro. Come ogni anno l'estrazione è avvenuta presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma, ed è stata trasmessa in diretta tv su Rai 1 nel corso del programma "Soliti Ignoti" condotto da Amadeus.

In basso l’elenco dei biglietti vincenti di prima categoria. L'elenco dei biglietti vincenti di seconda e terza categoria verrà aggiornato man mano che i numeri estratti verranno resi noti dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

I biglietti vincenti di prima categoria

Il primo premio della Lotteria Italia da 5.000.000 euro va al tagliando Q 067777 venduto ad Anagni.

1° premio euro 5.000.000 Q 067777 Anagni (FR)

2° premio euro 2.500.000 P 245714 Milano

3° Premio euro 1.500.000 D 034660 Rosta (TO)

4° Premio euro 1.000.000 P 462926 Pinerolo (TO)

5° Premio euro 500.000 D 243750 Roma

I biglietti vincenti di seconda a terza categoria

I premi abbinati ai biglietti vincenti di seconda categoria sono in tutto cinquanta. I possessori del tagliando fortunato si porteranno a casa 50mila euro. 150 i premi di terza categoria, il cui valore è stato fissato a 20mila euro. Ricapitolando:

Biglietti vincenti di seconda categoria n° 50 premi da € 50.000

Biglietti vincenti di terza categoria n° 150 premi da € 20.000

L'anno scorso la dea bendata si è fermata a Ranica, in provincia di Bergamo, mentre il biglietto abbinato al secondo premio è stato venduto a Tarsia, in provincia di Cosenza. Ricordiamo che i fortunati possessori di un biglietto vincente hanno 180 giorni di tempo per ritirare i premi a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino dell’estrazione. Invitiamo i lettori a controllare il proprio biglietto anche sul portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Biglietti vincenti Lotteria Italia, ecco i numeri estratti

L'elenco dei biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria verrà aggiornato man mano che i numeri estratti saranno comunicati.