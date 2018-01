Lotteria Italia, attenti ai biglietti "dimenticati": cosa sapere prima dell’estrazione

Sabato 6 gennaio 2018, presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma, si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti per l’edizione 2017/18 della Lotteria Italia. I biglietti vincenti abbinati ai premi di prima categoria saranno resi noti la sera stessa dell’estrazione nel corso della trasmissione “I soliti Ignoti. Il Ritorno” condotta da Amadeus a partire dalle 20.35 su Rai 1.

Il biglietto vincente vale cinque milioni di euro, mentre l’importo degli altri premi sarà comunicato solo la sera dell’estrazione. Secondo Agipronews il dato definitivo di vendita è stato leggermente inferiore all’anno scorso: 8,6 milioni di biglietti venduti contro gli 8,8 del 2016. Si tratta comunque del terzo risultato migliore dal 2011 ad oggi.

Lotteria Italia, occhio ai premi lasciati per strada

Se avete acquistato un biglietto della lotteria la raccomandazione è di controllare bene se siete tra i fortunati. Potrebbe sembrare un consiglio scontato, eppure ogni anno centinaia di migliaia di euro non vengono ritirati. Il caso più eclatante a Roma nel 2008-09, quando non è stato reclamato il primo premio da 5 milioni di euro, mentre nell’edizione 2015-16 non è stato ritirato un biglietto da due milioni di euro venduto nel Casertano.

Ma questi sono solo i casi più eclatanti: ogni anni vengono lasciati per strada decine di premi “minori”. Solo l’anno scorso sono stati dimenticati premi per 1,2 milioni di euro. In totale, dal 2002 ad oggi, la cifra ammonta a ben 27,2 milioni. Insomma, meglio non dare nulla per scontato e controllare con attenzione il codice del proprio biglietto sul sito dell’Agenzia dei Monopoli.

Anche Today.it seguirà l’estrazione in diretta e comunicherà i numeri estratti in tempo reale. Ricordiamo infine che i premi devono essere richiesti entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino dell’estrazione.