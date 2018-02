Maxi vincita al 10eLotto, il SuperEnalotto premia il Sud: tutti i numeri dell'ultima estrazione

Ci risiamo. Di nuovo nessun 6 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto che peraltro non ha fatto registrare neanche 5+1. Per le vincite record dunque bisognerà attendere; l'estrazione del 27 febbraio ha però regalato comunque premi di tutto rispetto come riferisce Agipronews: due fortunati hanno infatti centrato un bel cinque portandosi a casa la bellezza di 94mila euro ciascuno. Le vincite sono state realizzate a Noto (Siracusa) presso l'edicola di via dei Mille e a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, nella tabaccheria di via XXV luglio. Il jackpot del SuperEnalotto continua a salire: il premio in palio per la sestina vincente vale ormai 106,6 milioni.

Per quanto riguarda l'ultima estrazione del Lotto per ora non si hanno notizie di vincite consistenti, stesso dicasi per il 10eLotto che però nell'estrazione di sabato scorso ha regalato tanti soldi ad un giocatore di Ascoli. Il fortunato, come riferisce Il Resto del Carlino, ha indovinato ben otto dei dieci numeri estratti portandosi a casa ben 100mila euro. La schedina vincente è stata giocata al Brecciarola Bar. Secondo il titolare, Mario Tisi, l'autore della vincita potrebbe essere "un nostro cliente abituale, insomma uno di Ascoli che ha giocato più volte queste combinazioni, ma non abbiamo idea di chi possa essere".

Ecco tutti i numeri e le combinazioni vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto relativi all'estrazione di martedì 27 febbraio 2018.

Estrazione SuperEnalotto

48, 56, 66, 83, 86, 89

Numero Jolly 6

Numero superstar 67

Lotto, i numeri dell'ultima estrazione

Estrazione Lotto n°25 del 27/02/2018

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° Bari 57 20 58 2 23 Cagliari 7 57 74 28 64 Firenze 80 3 48 57 41 Genova 56 43 81 32 50 Milano 89 71 26 76 7 Napoli 6 83 39 57 7 Palermo 42 30 5 87 81 Roma 49 52 56 28 44 Torino 37 33 55 56 59 Venezia 37 33 71 35 43 Nazionale 84 80 51 52 41

Estrazione 10eLotto n°25 del 27/02/2018

3 6 7 20 30 33 37 42 43 48 49 52 56 57 58 71 74 80 83 89

Numero Oro 57

Doppio Oro 57 20