Lotto e 10eLotto regalano euro e sorrisi nell'ultima estrazione: ecco i vincitori fortunati

Lotto fortunato per un giocatore di Terracina, in provincia di Latina, che ha vinto con un terno ben 45mila euro giocandone appena 10 euro sulla ruota di Roma. Ma l'estrazione di sabato 14 aprile ha regalato sorrisi anche a Baranzate, in provincia di Milano, dove sono stati vinti oltre 26mila euro, e a Olbia, dove è stata centrata una giocata da 15mila euro: entrambe le vincite sono avvenute con numeri giocati sulla ruota Nazionale, come scrive l'agenzia Agimeg.

10eLotto, estrazione fortunata

Si vince anche a Lissone (MB) grazie al 10eLotto: un fortunato è stato premiato con 20mila euro per effetto di un'estrazione frequente da due euro. Sul podio anche un 8 Oro realizzato a Scafati (SA), e un 5 Doppio Oro da 13mila euro a Costigliole d'Asti (AT).

Da inizio dell'anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per oltre 1,6 miliardi di euro, ricorda sempre Agimeg.

SuperEnalotto, ancora jackpot record

E il SuperEnalotto? Nonostante siano stati centrati venti "5" e cinque "4 stella" nell'ultima estrazione, continuano a sfuggire i famigerati "6" e "5+1", mentre il jackpot cresce a dismisura e, nell'estrazione di oggi 17 aprile 2018, è arrivato a 130,2 milioni di euro.