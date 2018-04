Lotto, con 5 euro ne vince 50mila. SuperEnalotto, i numeri dell'ultima estrazione

Ci siamo. Come ogni giovedì, poco dopo le venti saranno estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. L’estrazione di oggi, 26 aprile 2018, cade a dieci anni esatti da una maxi vincita centrata a Pavone Canavese, nel Torinese, dove nel 2008 un fortunato si è portato a casa 40,5 milioni di euro azzeccando la sestina vincente.

Per quanto riguarda l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, il jackpot è salito a quota 26,6 milioni di euro. Nell’ultima estrazione non ci sono stati sei, ma nel Bergamasco (per la precisione a Mozzo) è stato centrato un 5+1 da 530mila euro.

Veniamo adesso al Lotto. L’ultimo concorso ha portato fortuna a Brescia, dove - come riferisce Agipronews -, con una giocata da cinque euro "sono stati indovinati dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina". Il fortunato si è portato a casa 53mila euro.

A breve i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 26 aprile 2018.

SuperEnalotto, la sestina vincente

44 52 64 66 67 71

NUMERO JOLLY

83

SUPERSTAR

82

Estrazione Lotto 26 aprile 2018

NAZIONALE 30 25 85 44 23 BARI 83 49 23 45 5 CAGLIARI 28 9 69 22 45 FIRENZE 9 84 17 50 81 GENOVA 11 2 30 8 63 MILANO 1 90 41 74 58 NAPOLI 3 71 79 36 65 PALERMO 1 19 88 38 20 ROMA 42 8 18 45 84 TORINO 26 25 63 70 18 VENEZIA 26 80 55 52 32

Numeri 10eLotto

Gallery