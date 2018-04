Lotto da sballo, maxi vincita in ricevitoria (con 3 numeri)

Tre numeri (8-11-30)... e poi la festa. Nell'ultima estrazione, il Lotto ha premiato Genova, con una vincita da 67.500 euro realizzata proprio sulla ruota ligure, che ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare tre ambi e un terno. Si festeggia anche a Nuoro, con un bottino da oltre 14mila euro, e a Cigliano, in provincia di Vicenza, con una vincita da 14mila euro. Tripletta di vincite da 50mila euro nell'ultimo concorso del 10eLotto, come riporta Agipronews: si festeggia a Castellana Sicula, in provincia di Palermo, con un 9 Oro realizzato grazie a una giocata da 2 euro. Due i 9 Oro centrati in provincia di Salerno, precisamente a Cava de' Tirreni e a Mercato San Severino. A Nuoro, invece, è stato centrato un 8 Oro da 30mila euro.

Per quanto riguarda invece il SuperEnalotto, nessuno ha centrato la sestina vincente. In arrivo dunque un sabato da 27,7 milioni di euro con il gioco, dopo il 5+ centrato nel concorso di martedì, per quello che ad oggi è il secondo jackpot più alto d’Europa alle spalle dell’Eurojackpot, che mette in palio 42 milioni di euro.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, ecco i numeri estratti giovedì 26 aprile 2018.

SuperEnalotto estrazione 26 aprile

44 52 64 66 67 71

NUMERO JOLLY: 83

SUPERSTAR: 82

Estrazione Lotto giovedì 26 aprile 2018

Estrazione n°50 del 26/04/2018 NAZIONALE 30 25 85 44 23 BARI 83 49 23 45 5 CAGLIARI 28 9 69 22 45 FIRENZE 9 84 17 50 81 GENOVA 11 2 30 8 63 MILANO 1 90 41 74 58 NAPOLI 3 71 79 36 65 PALERMO 1 19 88 38 20 ROMA 42 8 18 45 84 TORINO 26 25 63 70 18 VENEZIA 26 80 55 52 32



I numeri del 10eLotto