Lotto, gioca 1,50 euro e sbanca. Tutti i numeri vincenti dell'ultima estrazione

Gioca 1,50 euro al Lotto e ne vince 308mila. E’ successo a Longare, nel Vicentino, dove nell’estrazione di sabato scorso è stata centrata una cinquina (oltre a 5 quaterne, 10 terni e 10 ambi) che è valsa al fortunato la vincita più alta registrata al Lotto in questo avvio di 2018. "Il vincitore non si è ancora fatto vedere, ma abbiamo un’idea di chi possa essere" ha detto il titolare della ricevitoria 'Balbo Fabrizia' a VicenzaToday. .

"Non si tratta di una persona del paese, ma è comunque un cliente fisso", spiega ancora il titolare che poi aggiunge: "Abbiamo un dubbio tra due persone, ma conoscendole sappiamo della loro discrezione, anche sapendo chi possa essere sicuramente non avrebbe piacere di rendere pubblica la sua vincita".

"Non so se si tratta di una persona che ha bisogno economicamente di questa cifra - ha spiegato ancora il titolare - è comunque un giocatore di mezza età, non giovane".

Quanto all’ultima estrazione del Lotto (quella relativa a martedì 6 marzo 2018), per ora non ci sono notizie di grosse vincite. E il SuperEnalotto? Nell’ultima estrazione non sono stati registrati né 6 né 5+1: il jackpot sale dunque a 110,1 milioni di euro, il quinto premio più alto messo in palio nella storia del gioco. Bottino “magro” per chi ha centrato un 5: i quattro fortunati si sono portati a casa circa 49mila euro.

Lotto, ecco i numeri dell'ultima estrazione:

NAZIONALE 52 13 31 81 68 BARI 83 71 20 44 38 CAGLIARI 35 17 14 87 27 FIRENZE 54 9 47 17 84 GENOVA 10 12 65 55 8 MILANO 6 64 86 89 15 NAPOLI 58 64 77 26 89 PALERMO 29 6 18 33 34 ROMA 89 25 44 85 78 TORINO 79 44 49 37 13 VENEZIA 1 79 90 39 19

Estrazione 10eLotto

01 06 09 10 12 14 17 20 25 29 35 44 47 54 58 64 71 79 83 89

numero Oro 83

doppio Oro 83 71

SuperEnalotto, i numeri dell'ultima estrazione

12 36 45 46 67 75

Numero Jolly: 66

Numero Superstar: 86

Per quanto riguarda l'ultima estrazione del Lotto, come riferisce Agipronews, "tra le combinazioni numeriche si segnala il terno in cadenza 7 sulla ruota di Cagliari (17 87 27) e quello in cadenza 9 su Venezia (79 39 19), poi l’ambo vertibile 13 31 sulla Nazionale".