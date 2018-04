Lotto, puntata folle (da 50 euro): giocatore fa terno e sbanca

Si tratta della vincita più alta registrata al Lotto nell'ultima estrazione. È una somma di tutto rispetto quella che si è portato a casa un fortunato giocatore puntando ben 50 euro sulla ruota Nazionale. Un azzardo che gli ha fruttato la bellezza di 118mila euro grazie ad un terno realizzato con i numeri 3-6-18. La schedina – riferisce Agimeg - è stata giocata a Campobasso. L’ultima estrazione del Lotto ha premiato anche Trento, dove sono stati vinti 22.500 euro grazie ad un terno, e Noceto (Pr).

C’è come al solito grande attesa per l’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 21 aprile 2018. Per quanto riguarda il SuperEnalotto il jackpot è di “soli” 25 milioni dopo la vincita record realizzata a Caltanissetta, dove un ignoto giocatore ha fatto man bassa portandosi a casa l’intero montepremi (più di 130 milioni di euro).

Al momento nulla si sa dell’identità del fortunato, come è giusto e ovvio che sia. Il vincitore ha comunque tempo fino al 17 luglio per ritirare il premio. Ad oggi quasi la metà dei vincitori di jackpot si è presentata negli uffici della Sisal entro dieci giorni dall’estrazione del tagliando fortunato. Staremo a vedere.