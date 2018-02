SuperEnalotto, ancora nessun 6: il jackpot supera i 105 milioni di euro. Tutti i numeri

Utlima estrazione del SuperEnalotto ancora senza una sestina vincente né un 5+1. Il jackpot del SuperEnalotto continua quindi a crescere e raggiunge quota 105,5 milioni di euro, ossia la quinta cifra più alta messa in palio nella storia del corso e il premio più alto in Europa, come spiega l'agenzia Agripronews.

Due fortunati giocatori però hanno centrato i "5" e si portano a casa ben 117.546,37 euro a testa. Realizzati anche due 4Stella da 43mila euro ciascuno.

Un anno fa, un fortunato vincitore si aggiudicò il jackpot del SuperEnalotto pari a 93.720.843,46 euro, centrando i numeri della sestina vincente con una schedina Quick Pick da due euro giocata presso il Punto Vendita Sisal “La bottega Tabacchi” situato in via Martignon 16/B a Mestrino, in provincia di Padova.

Martedì 27 febbraio le prossime estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti del 24 febbraio 2018

68, 62, 44, 48, 83, 10

Numero Jolly 61

Numero superstar: 68

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti del 24 febbraio 2018

Estrazione n°24 del 24/02/2018 NAZIONALE 3 15 6 46 29 BARI 27 79 70 52 25 CAGLIARI 15 18 53 56 58 FIRENZE 39 52 27 84 57 GENOVA 14 62 4 61 86 MILANO 12 53 22 19 9 NAPOLI 54 66 75 18 68 PALERMO 89 68 79 44 23 ROMA 13 21 71 73 58 TORINO 33 80 30 67 85 VENEZIA 12 47 28 62 45

10eLotto, le estrazioni di sabato 24 febbraio 2018

Estrazione 10eLotto n°24 del 24/02/2018

12 13 14 15 18 21 27 33 39 47 52 53 54 62 66 68 70 79 80 89

Numero Oro 27

Doppio Oro 27 79