Lotto e SuperEnalotto, estrazione di oggi 1 febbraio 2018: i numeri

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazione di oggi 1 febbraio 2018: c'è grande attesa per i numeri vincenti. Il jackpot del SuperEnalotto è ormai giunto a 93 milioni di euro. Si tratta dell'ottavo montepremi più ricco di sempre nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente risale al primo agosto 2017, quando a Caorle, in provincia di Venezia, fu assegnata una vincita di 77,7 milioni di euro.

Lotto, SuperEnalotto: estrazione 1 febbraio 2018

Ultima estrazione Superenalotto n. 14 del 01/02/2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 20 45 51 63 85 89

NUMERO JOLLY: 2

NUMERO SUPERSTAR: 48

Estrazione Lotto di oggi 1 febbraio 2018: i numeri

Estrazione n°14 del 01/02/2018 NAZIONALE 64 67 23 56 63 BARI 62 55 45 80 74 CAGLIARI 70 8 79 83 73 FIRENZE 26 1 28 87 35 GENOVA 54 8 38 89 85 MILANO 84 58 68 7 72 NAPOLI 25 53 70 48 39 PALERMO 4 39 66 72 38 ROMA 53 83 88 10 86 TORINO 76 52 75 47 56 VENEZIA 78 65 52 10 14

Numeri 10eLotto

1 4 8 25 26 39 45 52 53 54 55 58 62 65 70 76 78 79 83 84

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 62

Doppio Oro: 62 55

Estrazione Vincicasa di giovedì 1 febbraio 2018

Dopo i numeri estratti nell’estrazione del Lotto e SuperEnalotto di oggi, giovedì 1 febbraio 2018, vediamo la classifica dei maggiori numeri ritardatari. In testa troviamo due centenari, entrambi sulla ruota di Torino: il 16 manca da 106 concorsi (non venendo estratto dal 27 maggio 2017), il 65 invece non esce da ben 103 estrazioni. Sul terzo gradino del podio anche il 13 di Venezia, assente da 93 turni. A questo link potete trovare tutti i numeri ritardatari del Lotto. Per quanto riguarda invece il 10eLotto, ecco quali sono i numeri con la più alta frequenza di ritardo: il 46 manca da 17 volte, il 15 e il 4 da 16, il 40 da 15, il 5 da 14, il 67 da 13, l'88 e il 48 da 11, il 10 da 9 e il 31 da 8.

Secondo quanto riporta l'agenzia specializzata Agipronews, nella scorsa estrazione il 20 su Bari, uscito dopo 114 estrazioni, ha premiato Caserta: un fortunato giocatore ha puntato un euro complessivo sui numeri 2-20-24-62 sulla ruota pugliese, centrando quattro terni e una quaterna, per un bottino da oltre 62mila euro. Dei 10,9 milioni di euro vinti nell'ultimo concorso del Lotto, il 36,6% (quasi 4 milioni) hanno premiato la ruota di Bari. Festa anche a Tempio Pausania, in provincia di Sassari, con un terno secco da 22.500 euro, e a Mazzarino (CL), con una vincita da 19mila euro.

SuperEnalotto: statistiche sui numeri vincenti

Il numero uscito più di frequente nelle estrazioni del SuperEnalotto è l'85, seguito a poca distanza dall'86 e dal 90. Quanto ai numeri ritardatari, il 36 si fa attendere da ben 58 estrazioni (Screenshot dal sito SuperEnalotto.it).