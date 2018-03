Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazione di oggi 1 marzo 2018: i numeri

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazione di oggi giovedì 1 marzo 2018. Per quanto riguarda il SuperEnalotto, nella scorsa estrazione non è stato realizzato nessun 6 né 5+1. La sestina vincente si fa attendere ormai da sette mesi. Appuntamento dunque a stasera, con un jackpot da sogno di ben 106 milioni e 600 mila euro. Si tratta della quinta vincita più alta messa in palio nella storia del gioco; al quarto posto i 139 milioni vinti nel febbraio del 2010 e divisi tra due giocatori di Parma e Pistoia.

Ecco tutti i numeri vincenti dell'estrazione di Lotto e SuperEnalotto dell'1 marzo 2018.

SuperEnalotto estrazione oggi 1 marzo 2018: i numeri

Combinazione vincente: 9 23 57 72 77 82

Numero Jolly: 64

Superstar: 32

Lotto, i numeri dell'estrazione dell'1 marzo 2018

Estrazione n°26 del 01/03/2018 NAZIONALE 40 57 2 49 5 BARI 70 57 66 47 37 CAGLIARI 54 7 21 45 56 FIRENZE 55 79 46 17 73 GENOVA 67 74 17 81 62 MILANO 25 12 86 2 17 NAPOLI 24 38 49 10 58 PALERMO 34 68 81 89 83 ROMA 72 21 35 76 51 TORINO 66 31 61 11 55 VENEZIA 63 71 86 22 87

Lotto e SuperEnalotto: i numeri e le vincite

Ecco alcune pillole statistiche. L'ultimo 6 al SuperEnalotto è stato centrato nell’agosto del 2017 a Caorle, in provincia di Venezia: portò nelle tasche del vincitore 77,7 milioni. E' stata centrata a Napoli la vincita più alta dell'ultimo concorso del Lotto, riferisce Agipronews: un fortunato giocatore ha puntato un euro complessivo sui numeri 51-52-80-84 sulla ruota Nazionale, centrando quattro terni e una quaterna, per un totale di 62.250 euro. Secondo posto sul podio delle vincite per il terno secco da 22.500 euro centrato a Partinico, in provincia di Palermo, con i numeri 20-57-58 sulla ruota di Bari. La fortuna resta in Sicilia, ad Aci Castello (Catania), con una vincita da 15mila euro.