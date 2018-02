Estrazioni Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto del 10 febbraio 2018

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti. Nessun 6 né 5+1 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto. Il jackpot sale così a 98,5 milioni di euro. Si inizia a viaggiare su cifre impressionanti: si tratta infatti del sesto jackpot più ricco di sempre e la quinta pizza è molto vicina.

Estrazione SuperEnalotto 10 febbraio 2018, i numeri

Superenalotto n. 18 del 10/02/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

7 31 35 57 88 89

NUMERO JOLLY

87

NUMERO SUPERSTAR

65

Estrazione del lotto oggi 10 febbrao 2018

Estrazione n°18 del 10/02/2018 NAZIONALE 50 26 65 49 90 BARI 8 52 23 40 3 CAGLIARI 39 20 60 38 49 FIRENZE 34 48 68 84 8 GENOVA 86 90 54 43 56 MILANO 16 57 15 79 37 NAPOLI 23 15 89 34 39 PALERMO 35 39 43 84 65 ROMA 80 69 59 78 67 TORINO 82 72 48 74 15 VENEZIA 88 71 42 23 1

I numeri del 10eLotto

Nell’estrazione del SuperEnalotto dell’8 febbraio un giocatore ha centrato un 5 Stella portandosi a casa 778mila euro. La giocata vincente a Pieve a Nevola (Pistoia), nella tabaccheria di via Marconi 13.

Lotto, l'ultima estrazione porta fortuna alla Puglia

L’ultima estrazione del Lotto ha invece portato fortuna alla Puglia. A Barletta è stato centrato un terno da 180mila euro, vincita più alta del 2018 come riferisce Agipronews. Quanto ai numeri ritardatari, ancora in testa il 65 sulla ruota di Torino che non esce da 107 estrazioni, mentre l’85 sulla ruota di Cagliari si fa aspettare da 94 turni.

SuperEnalotto, ecco i numeri ritardatari

Quanto al SuperEnalotto, il 13 non esce da 50 turni, il 79 si fa attendere da 44 estrazioni. Il numero più frequente è invece l'85. E' stato estratto per 223 volte. (Screenshot SuperEnalotto.com)

