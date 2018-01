Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri dell'estrazione del 25 gennaio 2018

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, ecco i numeri estratti oggi giovedì 25 gennaio 2018. Per il concorso numero 11 dell'anno, il jackpot per l'estrazione del SuperEnalotto è di 89 milioni e 700 mila euro. La sestina dei sogni latita da cinque mesi: l'ultimo 6, infatti, è stato centrato a Caorle in provincia di Venezia, il primo agosto 2017 (al vincitore andò un premio di circa 77,7 milioni di euro). Il jackpot per questa estrazione è l'ottavo montepremi di sempre tra le vincite record di questo gioco.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti

15 38 48 52 66 71

Numero Jolly: 39

Superstar: 7

Estrazione Lotto, numeri del 25 gennaio 2018

Estrazione n°11 del 25/01/2018 NAZIONALE 75 66 9 11 69 BARI 38 74 2 62 52 CAGLIARI 16 7 78 80 22 FIRENZE 67 81 4 72 73 GENOVA 21 8 2 23 85 MILANO 70 46 35 5 48 NAPOLI 55 31 54 64 48 PALERMO 89 19 34 44 37 ROMA 58 56 60 26 88 TORINO 50 48 41 51 64 VENEZIA 86 19 46 22 80

10eLotto, ecco i numeri

In attesa di conoscere la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri di Lotto e 10eLotto di oggi, giovedì 25 gennaio 2018, ricordiamo che l'ultima estrazione del Lotto conferma il 76 sulla ruota di Cagliari come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 22 settembre 2016. Al secondo posto abbiamo il 20 sulla ruota di Bari che non viene estratto dal 6 maggio 2017. Il 16 e il 65 sulla ruota di Torino, invece, si nascondono rispettivamente da 103 e cento estrazioni.

Secondo quanto riporta l'agenzia specializzata Agipronews, è stata centrata a Casteggio, in provincia di Pavia, la vincita più alta dell'ultimo concorso del Lotto: un fortunato giocatore ha indovinato l'ambo secco 30-40 sulla ruota di Bari, conquistando 25mila euro. Festa anche a Napoli, con un terno secco (5-17-36) da 22.500 euro. Doppio colpo a Genova, dove l'ambo secco 8-17 ha permesso di centrare due vincite da 12.500 euro ciascuna.

SuperEnalotto, i 10 numeri più frequenti e i ritardatari

