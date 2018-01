Lotto e SuperEnalotto, estrazione di oggi 27 gennaio 2018: i numeri

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: occhio ai numeri vincenti. Con l’estrazione di oggi, 27 gennaio 2018, il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 90 milioni di euro: nessuno è riuscito ad azzeccare la combinazione vincente di 6 numeri dallo scorso 6 agosto scorso.

In palio l'ottavo premio più alto della storia del SuperEnalotto. Il record assoluto risale infatti al 30 ottobre 2010 quando a Sperlonga sono stata vinti ben 177 milioni di euro con un sistema da 70 quote, per una vincita pro capite di oltre 2,5 milioni a giocatore. Ben più clamoroso il 6 centrato a Vibo Valentia nell’ottobre del 2016: con una schedina da 3 euro il vincitore si è portato a casa ben 163 milioni.

Estrazione SuperEnalotto, i numeri vincenti del 27 gennaio

5 24 68 72 78 85

Numero Jolly 32

Superstar 12

Lotto, estrazione del 27 gennaio, ecco i numeri

Nazionale 78 13 35 36 38

Bari 11 84 85 37 26

Cagliari 36 73 76 68 83

Firenze 79 39 16 83 11

Genova 66 57 16 29 25

Milano 81 29 39 45 73

Napoli 25 6 14 55 81

Palermo 67 42 63 19 90

Roma 47 40 80 11 7

Torino 79 4 46 74 51

Venezia 22 67 86 64 70





I numeri del 10eLotto

4 6 11 22 25 29 36 39 40 42 47 57 66 67 73 76 79 81 84 85

Numero ORO 11

Doppio ORO 11 84

SuperEnalotto, ecco i numeri ritardatari

Nell'ultima estrazione l’unico autore del “5”, ha portato a casa un bottino di 175mila euro. La schedina fortunata è stata centrata a Verona, nel tabaccheria di corso Porta Nuova 58. Sul sito di Lottomatica è possibile consultare la tabella con tutti i numeri ritardatari. Come riporta Agipronews, è finita a Roma la vincita più alta del Lotto dopo l’estrazione del 25 gennaio. Nella Capitale sono stati vinti 22.500 euro grazie al terno secco 8 21 85 giocato sulla ruota di Genova. Tre i numeri giocati anche da un giocatore di Marano di Napoli, che invece ha portato a casa 9.750 euro con la combinazione 31 55 64 sulla ruota partenopea, giocati sulle sorti di ambo e terno. Identica cifra per un giocatore di Noicattaro, in provincia di Bari, che ha puntato sul 38, sul 52 e il 62 sulla ruota barese, sempre sulle sorti di ambo e terno.

Questa tabella riporta i 10 numeri più in ritardo, con l'indicazione della ruota a cui si riferiscono.

(Screenshot sito SuperEnalotto.it)