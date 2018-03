SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di giovedì 29 marzo 2018

Continua la corsa al jackpot del SuperEnalotto, che ha raggiunto quota 120,5 milioni di euro, il più alto in Europa ed il quinto premio più alto nella storia del gioco. La sestina vincente manca ormai da quasi un anno, con le vincite più alte che sono state registrate in settimana con dei '5' da 40mila euro. Ma non c'è soltanto il SuperEnalotto, come ogni giovedì, anche oggi 29 marzo 2018, verranno estratti anche i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che Today pubblicherà dopo le ore 20.

Maxi vincita a 10eLotto

Proprio la lotteria del 10eLotto ha regalato una delle vincite più alte della settimana: con una giocata di 3 euro il fortunato se ne è portati a casa ben 250mila grazie ad un nove oro. La schedina vincente è stata giocata a Roma.

SuperEnalotto, l'ultimo '6' nel 2017

Quest'anno quindi il 6 non si è ancora fatto vedere, ma sono diversi le vincite pesanti, la più generosa è un 5 Stella da 778mila euro realizzato a Pieve a Nievole (Pistoia) lo scorso 8 febbraio, mentre nell’estrazione di sabato scorso un 5+ ha premiato Giardini Naxos (in provincia di Messina) con 775mila euro. In tutto solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con oltre 7,3 milioni di euro.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Lotto, i numeri in ritardo divisi per ruota

Bari Numero 89 68 16 69 46 29 61 15 78 82 Ritardo 75 67 59 58 57 53 52 51 47 46

Cagliari Numero 85 46 55 77 31 12 11 4 30 88 Ritardo 114 98 75 63 60 55 47 47 46 46

Firenze Numero 82 62 69 18 38 25 53 6 44 70 Ritardo 91 58 52 48 46 45 43 41 41 41

Genova Numero 68 48 20 22 51 34 42 35 40 1 Ritardo 59 56 53 50 47 44 41 39 38 37

Milano Numero 60 36 67 20 88 75 44 30 50 13 Ritardo 94 86 84 70 61 53 45 42 40 39

Napoli Numero 44 86 79 65 80 11 87 8 12 69 Ritardo 90 79 63 61 61 59 59 57 52 46

Palermo Numero 45 52 40 88 53 75 55 10 12 58 Ritardo 98 92 76 72 63 44 43 36 36 34

Roma Numero 46 66 39 29 90 61 4 68 24 16 Ritardo 80 68 64 63 63 41 40 40 38 36

Torino Numero 65 87 2 42 34 54 88 26 28 20 Ritardo 127 92 80 78 64 57 49 46 41 38