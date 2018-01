Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazione di oggi 30 gennaio 2018. Per quanto riguarda il SuperEnalotto, il 6 latita ormai dallo scorso agosto. Il jackpot è schizzato a quota 92 milioni di euro: si tratta dell’ottavo montepremi più ricco di sempre nella storia del gioco. Ecco tutti i numeri vincenti.

SuperEnalotto

COMBINAZIONE VINCENTE

22 39 47 49 77 89

NUMERO JOLLY

80

SUPERSTAR

49

Lotto, estrazione del 30 gennaio 2018: i numeri estratti

Estrazione n°13 del 30/01/2018 NAZIONALE 25 57 43 90 86 BARI 24 62 2 20 59 CAGLIARI 42 28 66 84 63 FIRENZE 37 74 57 65 90 GENOVA 3 19 25 69 72 MILANO 81 86 1 66 90 NAPOLI 9 62 50 43 29 PALERMO 47 2 18 73 28 ROMA 35 65 44 64 31 TORINO 64 43 78 58 63 VENEZIA 55 88 63 41 36

Estrazione del 10eLotto

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 27 gennaio un fortunato giocatore di Pinerolo si è portato a casa 110 mila euro centrando un bel 5 con una schedina da quattro euro. Un altro cinque è stato centrato a Foligno, in provincia di Perugia.

Quanto all'ultima estrazione del Lotto, è stato “sfatato” il tabù del 76 sulla ruota di Cagliari che non usciva da 210 estrazioni. In testa alla speciale classifica delle assenze c’è ora il numero 20 sulla ruota di Bari, che non esce da 114 turni. (A questo link tutti i numeri ritardatari del Lotto).

SuperEnalotto, qualche statistica sui numeri vincenti

Il numero uscito più di frequente nelle estrazioni del SuperEnalotto è l'85, seguito a poca distanza dall'86 e dal 90. Quanto ai numeri ritardatari il 36 si fa attendere da 57 estrazioni.

