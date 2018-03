Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazione di oggi 6 marzo 2018: i numeri

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi 6 marzo 2018. Nella scorsa estrazione non è stato centrato nessun 6 né 5+1.

Il 6 continua a non uscire, quindi, e il jackpot del SuperEnalotto è salito a 109,1 milioni, la vincita più alta messa in palio della storia del gioco. L'ultimo 6 risale allo scorso agosto, quando a Caorle furono vinti 77,7 milioni di euro.

Lotto, estrazione oggi 6 marzo 2018: i numeri

Estrazione n°28 del 06/03/2018 NAZIONALE 52 13 31 81 68 BARI 83 71 20 44 38 CAGLIARI 35 17 14 87 27 FIRENZE 54 9 47 17 84 GENOVA 10 12 65 55 8 MILANO 6 64 86 89 15 NAPOLI 58 64 77 26 89 PALERMO 29 6 18 33 34 ROMA 89 25 44 85 78 TORINO 79 44 49 37 13 VENEZIA 1 79 90 39 19

SuperEnalotto, estrazione oggi 6 marzo 2018: i numeri

Superenalotto n. 28 del 06/03/2018

La combinazione vincente: 67 46 75 36 45 12

Numero Jolly: 66

Numero Superstar: 86

10eLotto, estrazione oggi 6 marzo 2018: i numeri

Estrazione 10eLotto n°27 del 03/03/2018

4 6 9 11 17 22 23 38 39 40 41 45 50 52 56 66 70 74 78 90

Numero oro: 9

Doppio oro: 9 38

Estrazioni vincenti Lotto e SuperEnalotto

Quattro giocatori di Milano, Civitanova Marche, Monte San Giovanni Campano e Ravenna hanno però centrato il 5 nel concorso di sabato 3 marzo e si portano così a casa 60mila euro ciascuno.

Fortunata l'estrazione del Lotto di sabato 3 marzo: a Longare è stata centrata la vincita più alta, con oltre 308mila euro di premio con una giocata da 1,50. Si tratta inoltre della vincita più cospicua registrata nel 2018, come scrive AgiproNews. "Non si tratta di una persona del paese, ma è comunque un cliente fisso", fanno sapere dalla tabaccheria dove è stata registrata la vincita, spiega VicenzaToday. "Ipotizzo possa essere proprio questa persona, poichè abbiamo accesso tramite il terminale all’orario in cui è stata realizzata la giocata vincente e conosciamo bene gli orari dei nostri clienti abitudinari. Quindi abbiamo un dubbio tra due persone, ma conoscendole sappiamo della loro discrezione, anche sapendo chi possa essere sicuramente non avrebbe piacere di rendere pubblica la sua vincita”, aggiungono.