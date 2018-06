SuperEnalotto, la fortuna bacia tre volte: euro a pioggia da Nord a Sud

Tre vincitori nell'ultima estrazione del SuperEnalotto: mentre il Jackpot vola sempre più in alto festeggiano i tre giocatori che hanno centrato il 5 e si aggiudicano oltre 53mila euro ciascuno.

Le vincite sono state realizzate a Roma, (Bar dei Cerchi in via dei Cerchi 49), Pagani (Salerno, Tabaccheria Cuomo in via San Domenico 102) e Settimo Torinese (Torino, Artabacchi in via Consolata 5a).

SuperEnalotto, l'ultima estrazione

Nessun 6 nel concorso di giovedì 31 maggio, per il prossimo appuntamento il jackpot per il premio di prima categoria varrà 42,5 milioni di euro.

SuperEnalotto: i numeri vincenti

La combinazione esatta nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 31 maggio è:

9 57 64 66 69 86

Jolly 2 SuperStar 82

Il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta lo scorso 17 aprile, con 130,2 milioni di euro finiti a Caltanissetta.

Nel 2018, oltre al colpo grosso con il Jackpot, sono diversi i premi di rilievo centrati con le altre categorie, il più generoso è un 5 Stella da 2,6 milioni di euro realizzato a Castelvetrano (TP) lo scorso 28 aprile. Complessivamente solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con oltre 16,6 milioni di euro.

Lotto i numeri vincenti

I numeri vincenti nell'estrazione del Lotto giovedì 31 maggio è:

BARI 48 49 44 39 79

CAGLIARI 62 15 43 8 65

FIRENZE 48 61 36 44 29

GENOVA 63 72 7 15 10

MILANO 20 30 8 54 77

NAPOLI 86 52 51 14 74

PALERMO 80 40 18 49 39

ROMA 25 28 44 3 5

TORINO 62 26 76 35 81

VENEZIA 15 90 81 53 34

NAZIONALE 31 74 51 70 50

10eLotto i numeri vincenti

15 20 25 26 28 30 36 40 43 44 48 49 52 61 62 63 72 80 86 90

NUMERO ORO: 48 DOPPIO ORO: 48, 49