Lotto, colpo grosso con l'ambo 3-19 | SuperEnalotto, ultima estrazione: i numeri

Niente da fare. Nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. I numeri estratti giovedì 7 giugno hanno però portato fortuna a sette fortunati che hanno centrato altrettanti "5", ognuno dei quali porta a casa 23mila euro. È andata meglio ai due giocatori che hanno realizzato un "4Stella": per loro un premio da ben 50mila euro. Il jackpot intanto continua a salire: il biglietto con la sestina vincente vale ormai 45,5 milioni di euro.

E il Lotto? Per il momento non ci sono ancora notizie di vincite significative relative all'ultima estrazione. L’estrazione di martedì 6 giugno ha invece portato fortuna a Napoli, dove con cinque giocate da 100 euro l’una sui numeri 3-19 sono stati vinti in totale 125mila euro. Sempre a Napoli sono stati centrati anche quattro terni (8-19-67 su Napoli) da 22mila e 500 euro, grazie ad altrettante giocate da 5 euro ciascuna.

Ecco i numeri dell’ultima estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

SuperEnalotto

33 39 47 64 67 76

Numero Jolly 31

SuperStar 51

Lotto, estrazione del 7 giugno 2018

NAZIONALE 42 14 39 69 46 BARI 17 55 4 9 87 CAGLIARI 34 12 39 2 74 FIRENZE 31 15 73 22 89 GENOVA 72 85 70 45 59 MILANO 64 82 47 22 42 NAPOLI 54 23 88 67 53 PALERMO 34 78 72 84 32 ROMA 44 51 37 75 12 TORINO 48 76 4 85 37 VENEZIA 51 27 88 28 54

I numeri del 10eLotto