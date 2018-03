SuperEnalotto, solo sfiorato il jackpot da sogno. 10eLotto: gioca 3 euro e sbanca

Di nuovo nessun 6 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. La novità è che si è fatto rivedere il 5+1 che non usciva da diverso tempo. Come riferisce Agipronews, la vincita è stata consistente (619mila euro), ma andrà diviso per 90 giocatori Il 5+1 è stato infatti centrato grazie ad un sistema a caratura da 7 euro per quota giocato attraverso i sistemi Sisal. Oltre al 5+1 il sistema ha fruttato anche un 5 e diversi 4 per una vincita complessiva di oltre 650mila euro. Soldi che però andranno divisi tra chi ha aderito al sistema per una vincita di circa 7mila euro per quota. Insomma ancora una volta il jackpot record da oltre 110 milioni è stato solo sfiorato.

È andata meglio ad un giocatore di Torino che ha centrato un 9 oro al 10eLotto (a riferirlo è ancora Agipronews) e con un tagliando da 3 euro se ne è portati a casa 100mila. Sempre in Piemonte, ma ad Alessandria, è stato invece centrato un 9 da 40mila euro.

Quanto all’ultima estrazione del Lotto ad Altamura, in Puglia, un giocatore ha vinto 62mila euro con una giocata complessiva da 15 euro su tutte le ruote. Come accennato sopra, l’estrazione del SuperEnalotto di martedì 13 marzo non ha fatto registrare 6. Il jackpot sale dunque a 113,5 milioni di euro. Di seguito tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

SuperEnalotto

Sestina vincente: 19 33 42 65 78 85

Numero Jolly: 74

Superstar: 51

10eLotto, estrazione del 13 marzo 2018

6 7 12 16 22 27 32 34 38 39 40 46 48 54 57 62 67 68 83 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 39

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 39 12

Ultima estrazione del Lotto, ecco i numeri