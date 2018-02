Lotto, gioca tre euro e ne vince 124mila

Con una schedina da tre euro, un fortunato giocatore di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, ha vinto 124mila euro al Lotto, grazie ai numeri estratti sabato 17 febbraio 2018. Il giocatore baciato dalla Dea bendata aveva scommesso tre euro su quattro numeri sulla ruota di Napoli: 7-13-22-30. Una accurata ripartizione dei numeri gli ha permesso molteplici vittorie: 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Si tratta della terza vincita al gioco del Lotto più alta dell'anno.

SuperEnalotto: jackpot a 102 milioni di euro

Nessun 6 né 5+ dopo l'ultima estrazione di Lotto e SuperEnalotto, quella di sabato 17 febbraio. E se nessuno è riuscito a centrare la sestina dei sogni, ecco che il jackpot del SuperEnalotto arriva a 102 milioni di euro. L’ultimo jackpot realizzato risale all’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) furono vinti 77,7 milioni di euro. Il premio di prima categoria è già nella top 5 delle vincite più alte mai realizzate al SuperEnalotto, e potrebbe rapidamente scalare la classifica. Il record assoluto è per i 178 milioni vinti nel 2010 e distribuiti con 70 quote in tutta Italia; a seguire i 165 milioni centrati a Vibo Valentia nel 2016 (vincita unica più alta mai realizzata, grazie anche a un 6 Stella da 2 milioni); sul terzo gradino del podio ci sono i 147 milioni di Bagnone (Massa Carrara) del 2009, infine i 139 milioni divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 2010.