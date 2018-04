Gioca tre numeri su una ruota e li prende tutti: super vincita (e non è tutto)

Un martedì fortunato che resterà nella memoria del giocatore torinese che ha vinto ben 22.500 euro al Lotto, grazie a un terno sulla ruota di Torino. E' la vincita più alta ottenuta con il Lotto nel concorso di martedì. Curiosamente, è stata un'estrazione d'oro quella del 10 aprile sulla ruota di Torino. Infatti il terno da 22.500 euro precede i 16.875 euro vinti a Gromo (BG) e i 13.750 vinti a Selargius (CA) sempre con giocate sulla ruota della città della Mole Antonelliana.

Da Torino voliamo fino in Calabria per un'altra vincita davvero frizzante. Il 10eLotto - scrive AgiMeg - premia la provincia di Cosenza con 20 mila euro per effetto di un "nove" realizzato mettendo in gioco dieci numeri con una puntata di un solo euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno dispensato vincite per 1,56 miliardi di euro. E cresce l'attesa per sapere quando uscirà il 6 al SuperEnalotto (la combinazione vincente di ieri è 27 35 46 82 72 68), che ormai vale 127 milioni di euro.

Estrazioni del Lotto

Estrazione n°43 del 10/04/2018 NAZIONALE 29 54 83 14 30 BARI 35 47 26 74 8 CAGLIARI 86 59 75 13 53 FIRENZE 86 58 6 30 53 GENOVA 52 84 74 42 72 MILANO 66 41 7 84 63 NAPOLI 64 69 43 67 18 PALERMO 73 55 9 60 67 ROMA 29 12 79 31 75 TORINO 59 65 15 23 1 VENEZIA 69 64 21 78 22

10eLotto, i numeri vincenti