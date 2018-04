Aggredito Luca Abete, l'inviato di Striscia salvato dalla Finanza

Brutta avventura Luca Abete: l’inviato di Striscia la Notizia è stato aggredito domenica mattina in provincia di Caserta mentre stava realizzando un servizio per il tg satirico di Canale 5 nel mercatino delle pulci tra Casagiove e Recale.

Un venditore, indispettito per la presenza della telecamera, ha messo le mani al collo di Abete, salvato solo dal tempestivo intervento della Guardia di Finanza.

Come riferisce il quotidiano locale Caserta News dopo aver soccorso "l'inviato con le pigne" la guardia di Finanza ha messo a ferro e fuoco il mercatino abusivo.

"Mi piace essere 'preso per la gola' dal punto di vista puramente culinario non in senso letterale" ha commentato Luca Abete.

La nuova aggressione subita in provincia di Caserta segue quella rimediata da parte dei venditori abusivi in piazza Cattaneo nel Capoluogo campano.

"Abbiamo rischiato grosso, ma l’intervento dei Baschi Verdi ha evitato il peggio"