Aggressioni continue a Luca Abete: "Non mi fermeranno, io non ho mai paura"

Ottava tappa di 'Non ci ferma nessuno', il tour motivazionale che Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, da anni porta avanti nelle Università di tutt'Italia: "Racconto ai ragazzi la mia storia - spiega il volto di Canale 5, oggi all'Università Federico II di Napoli - per spiegare che non bisogna mai abbandonate i propri sogni. Io senza raccomandazioni sono arrivato a fare ciò che sognavo partendo dalla periferia di Napoli". Un tour basato anche sull'ottimismo e sui sorrisi: "Bisogna affrontare in modo positivo anche le sconfitte e farne tesoro, proseguendo nel cercare la propria atrada, senza arrendersi". E ha deciso di non arrendersi Luca Abete, anche di fronte alle numerose aggressioni subite mentre girava i suoi servizi per Striscia, soprattutto a Napoli: "Le aggressioni non ci fermeranno. Io non ho mai paura, perché dietro a quelle poche brutte persone c'è un esercito di un milione di telespettatori che ogni giorno mi sostiene".