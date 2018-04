Luca Congera è scomparso nel nulla: drammatico appello della moglie

Emergono nuovi particolari sulla scomparsa di Gianluca, per tutti Luca Congera, l'uomo di 49 anni di Quartu Sant'Elena (Cagliari) svanito nel nulla da più di un mese.

Luca Congera è scomparso nel nulla

Forse è stata la richiesta della moglie di separarsi, dopo trent'anni di matrimonio, ad averlo spinto ad allontanarsi da casa lo scorso 16 marzo: è quel che ha detto la moglie stessa durante la trasmissione "Chi l'ha visto?". L'unico avvistamento di Congera è avvenuto sulla Statale 125, stava camminando sul ciglio della strada. La sorella Francesca ha poi rivelato che l'uomo le aveva raccontato, disperato, proprio della telefonata della donna che chiedeva la separazione.

Appello della moglie Romina

A questo punto le ricerche sono state interrotte ma i familiari non si arrendono e sperano nel ritorno a casa dell'uomo. L'appello della moglie Romina è chiaro: "Ho chiuso la relazione il giorno prima, quello per me non era più un matrimonio. Eravamo di fatto separati da quattro anni. Ma gli ho detto che dopo trent’anni insieme gli sarei stato vicino. Lui voleva cercare di riunirci, ci abbiamo provato in tutti i modi. Ora deve piantarla di fare disperare le persone, la mamma le sorelle i figli. Cosa gli voglio dire? Di piantarla, di piantarla. Si può trovare un punto di incontro da persone intelligenti”.