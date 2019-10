Omicidio Luca Sacchi, la fidanzata: "La droga non c'entra"

Sono in stato di fermo i due ragazzi portati in Questura alle 2:45 della notte, sospettati per l'uccisione di Luca Sacchi, il 24enne personal trainer colpito con un proiettile dopo una tentata rapina nei pressi di un pub in zona Colli Albani a Roma. I due, dopo essere stati interrogati per ore, sono stati trasferiti a Regina Coeli.

Secondo un'ipotesi investigativa non ancora accertata, Luca Sacchi e la fidanzata Anastasia potrebbero aver incontrato i due sospettati per trattare l'acquisto di droga. Le cose sarebbero poi degenerate fino al tragico epilogo.

La fidanzata di Luca Sacchi: "La droga non c'entra"

Questioni di droga? Non secondo Anastasia che al Tg1 ha spiegato: "Noi eravamo lì per guardare il fratellino più piccolo che stava dentro al pub. Luca non è quello che dicono, Luca è l'amore, non ci sono altre definizioni". Gli aggressori "non li ho visti in faccia. Ho sentito solo la voce del ragazzo, aveva un accento romano, un ragazzo giovane. Mi ha detto 'damme sto zaino'. E' una cosa che non supereremo mai, Luca rimarrà nei nostri pensieri sempre. Questa è un'ingiustizia. Sono dei mostri", ha detto.

"Luca - ha raccontato la ragazza in lacrime - ha tentato di proteggermi, se invece si fosse nascosto magari non sarebbe successo nulla, ma io ero a terra, avevo preso una botta in testa, ho visto tutto bianco, non capivo. Ricordo solo che quando mi sono alzata sono andata a vedere come stava Luca. Poi mi hanno detto che Luca aveva visto che mi stavano per picchiare, perché mi hanno dato un'altra bastonata sulla schiena, e l'ha atterrato, l'ha preso, l'ha caricato, l'ha buttato a terra e lì penso che si siano spaventati perché Luca è uno sportivo, un ragazzo grosso, si allena sempre. Mi ha voluto proteggere".