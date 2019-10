C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nella serata del 23 ottobre a Roma, mentre - secondo una prima ricostruzione - difendeva la fidanzata da uno scippo. Due uomini sospettati di essere gli autori dell'omicidio del ragazzo sono stati fermati nella notte. L'accusa ipotizzata è di omicidio volontario, come emerge dal fascicolo aperto dalla Procura di Roma.

Non è escluso che all'origine dell'omicidio ci siano altre questioni diverse dalla rapina finita in tragedia. Al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche la possibilità di un movente per droga.

Omicidio Luca Sacchi, fermati due sospettati

I due sono stati individuati grazie ad un'operazione congiunta tra polizia e carabinieri, intorno alle 2:45 del mattino del 25 ottobre. Secondo quanto riporta RomaToday, i due sono stati individuati grazie alla denuncia dei genitori di uno dei due presunti colpevoli: sarebbero stati loro a raccontare in commissariato che il figlio aveva commesso il drammatico fatto.

Chi ha ucciso Luca Sacchi?

I due sono ventunenni e uno di loro avrebbe precedenti per droga, mentre l'altro - il presunto autore dell'omicidio - sarebbe incensurato. Sarebbero stati fermati nella zona di Roma sud.

Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, era insieme alla sua fidanzata Anastasia, babysitter di 25 anni di origini ucraine. Stavano passeggiando in direzione di un pub quando sono stati aggrediti alle spalle da due uomini poco le 23 di mercoledì 23 ottobre, in via Franco Bartoloni, all'incrocio con via Teodoro Mommsen. Un malvivente avrebbe colpito alla nuca Anastasia rubandole lo zaino che conteneva i pochi effetti personali. Luca Sacchi, per difenderla, avrebbe reagito. Quindi la colluttazione e l'arrivo di un secondo bandito che ha sparato alla testa del 24enne, un colpo rivelatosi poi fatale.