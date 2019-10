Omicidio Luca Sacchi, chi sono i due ragazzi fermati: "Si erano nascosti"

La dinamica della rapina che ha portato alla morte di Luca Sacchi sarebbe molto diversa da quella emersa subito dopo il delitto, avvenuto a Roma nella serata del 23 ottobre scorso, in zona Colli Albani. Oggi le forze dell'ordine, dopo un lungo interrogatorio, hanno fermato due ragazzi perché sospettati di essere responsabili dell'omicidio del giovane di 24 anni.

Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi 21enni del quartiere di San Basilio, sono stati interrogati in questura e portati nel carcere di Regina Coeli. Rintracciati nella notte e già noti entrambi alle forze dell'ordine, devono rispondere di omicidio in concorso, rapina e detenzione e porto abusivo di armi.

Omicidio Luca Sacchi, fermati due sospetti: ipotesi scambio di droga finito male

Secondo quanto riporta RomaToday, Del Grosso è stato rintracciato in un hotel a Tor Cervara dove aveva trovato rifugio, mentre Pirino sul terrazzo di una palazzina dove si era nascosto, in zona Torpignattara. Erano soli ma "hanno usufruito di legami familiari e conoscenti", come hanno spiegato il dirigente della Squadra Mobile Luigi Silipo e il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Roma, il colonnello Mario Conio. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, spiegano gli investigatori, "non hanno ammesso le proprie responsabilità, non si sono assolutamente costituiti (come emerso in un primo momento). Sono stati raccolti elementi e poi sono stati catturati fuori dal domicilio, in luoghi dove si nascondevano".

Secondo un'ipotesi investigativa non ancora accertata, Luca Sacchi e la fidanzata Anastasia potrebbero aver incontrato i due sospettati per trattare l'acquisto di droga. I pusher avrebbero chiesto alla fidanzata di Sacchi di vedere i soldi necessari all'acquisto. A quel punto i due fermati si sarebbero allontanati dicendo che andavano a recuperare la droga per lo scambio, tornando però armati con l'intenzione di rapinare Anastasia e fuggire senza aver consegnato la sostanza stupefacente. E così sarebbe andata: i due arrivano in via Franco Bartoloni, colpiscono la ragazza e rubano lo zaino dove avevano visto i soldi. A quel punto Luca sarebbe intervenuto colpendo Pirino, mentre Del Grosso sarebbe intervenuto in suo aiuto estraendo la pistola per poi sparare il colpo rivelatosi poi mortale.

Le indagini, intanto, proseguono. Gli investigatori sono ancora a caccia dell'arma del delitto, mentre la Smart utilizzata per la fuga è stata sequestrata.

Omicidio Luca Sacchi, le immagini del fermo di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino