Spari contro gli extracomunitari: l'uomo fermato era stato candidato con la Lega

L'uomo arrestato dai carabinieri dopo la sparatoria avvenuta a Macerata si chiama Luca Traini, ed è un maceratese di 28 anni.Per i Carabinieri è lui l’aurore delle sparatorie avvenute stamattina a Macerata nelle Marche contro diversi extracomunitari. Prima di essere fermato ha fatto il saluto fascista e poi una volta arrivato in caserma , ha gridato: «Viva l'Italia». Al momento i feriti sono sette.

Candidato con la Lega alle amministrative 2017

l'uomo che ha ammesso di aver sparato contro alcuni stranieri prima di essere fermato dalla polizia, era stato candidato alle elezioni amministrative del 2017 a Corridonia, nelle Marche, con la Lega Nord. In un manifesto elettorale, Traini appare insieme al candidato sindaco della Lega Nord per Corridonia, Luigi Baldassarri che presenta la sua nuova squadra.

Terrore a Macerata

L'allarme è scattato intorno alle ore 11 quando è stata segnalata un’Alfa 147 di colore nero che girava per le vie cittadine affiancandosi ai marciapiedi e sparando colpi di arma da fuoco contro uomini e donne straniere. Allarme terminato soltanto quando i Carabinieri hanno fermato il 28enne maceratese avvolto nella bandiera tricolore di fronte al monumento ai caduti.

Secondo una prima ricostruzione degli investigaotri avrebbe agito da solo e avrebbe già ammesso le proprie responsabilità di fronte agli investigatori. Almeno 7 le persone ferite, gli ultimi a Casette Verdini e a Piediripa dopo gli spari in via Cioci, via Pancalducci, via Barilatti e via Spalato. Il sindaco di Macerata aveva anche lanciato un appello su Facebook rivolto ai cittadini: "State a casa". Allarme ritirato dopo l'arresto del responsabile.

Spari a Macerata: il video di un passante

