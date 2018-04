Lucca, perquisizioni e sequestri: cosa rischiano gli studenti bulli

Perquisizioni e sequestri nell’ambito dell’inchiesta seguita all’episodio di bullismo in classe che si è registrato in un istituto tecnico di Lucca. L’attività investigativa è stata eseguita dalla Polizia di Stato su delega del capo della Procura dei minori di Firenze, Antonio Sangermano. Lo riferisce Askanews. I controlli hanno riguardato quegli studenti ritenuti responsabili della condotta violenta e derisoria tenuta qualche giorno addietro ai danni del proprio docente d’italiano – si spiega in una nota – e filmata dai telefonini dei compagni di classe, che assistevano divertiti.

Bullismo a scuola, sequestrati il casco e cellulari

Sono sei le persone indagate: oltre ai quattro minori ripresi, sono stati iscritti nel registro degli indagati anche i due studenti autori dei filmati che hanno fatto il giro del web. Il personale della Squadra Mobile e della Polizia Postale di Lucca, in seguito alla perquisizione, ha sequestrato gli indumenti indossati dagli indagati nei video. Sequestrato anche il casco integrale da moto, di colore giallo fluo, utilizzato da uno degli studenti per colpire ripetutamente il professore, "al fine di rafforzare lo scherno in atto". Sono stati poi sequestrati i telefoni cellulari degli indagati, i cui contenuti sono al vaglio degli investigatori. Nei prossimi giorni seguiranno gli interrogatori.

Tutti e sei gli studenti - scrive Adnkronos - sono accusati di concorso nei reati di violenza privata e minacce, in quanto ritenuti responsabili di "un'azione complessivamente volta e preordinata ad umiliare e dileggiare il professore, anche attraverso la videoripresa e la successiva diffusione dei filmati mediante whatsapp". Gli indagati dovranno rispondere anche del tentato di furto del tablet contenente idati scolastici, il registro di classe, che uno di loro ha provato a sottrarre al docente che si rifiutava di dargli un voto superiore al suo rendimento ("Dammi 6, si inginocchi!", urla uno degli alunni nel video postato).

Lucca, gli studenti rischiano la bocciatura

Intanto secondo il Corriere della Sera, il consiglio di classe dell’Itc di Lucca "ha chiesto per 5 studenti sospensioni la cui durata comporterà la bocciatura, mentre per un sesto studente niente scuola per 15 giorni. Sabato il consiglio di istituto valuterà se confermare o meno i provvedimenti proposti".

Lucca, lo studente bullo al prof: "Qui comando io, inginocchiati" | Video