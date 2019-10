Luciana Fantato è stata trovata morta: giallo risolto dopo due anni

È di Luciana Fantato, la casalinga di 59 anni scomparsa da Gambolò (Pavia) il 10 novembre 2017, il corpo ripescato lo scorso giugno nel torrente Terdoppio in territorio di Alagna Lomellina, non lontano dall’abitazione della donna. La conferma arriva dal test del dna all’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia.

Luciana Fantato, la scomparsa e il ritrovamento del corpo

Secondo gli inquirenti la 59enne si sarebbe tolta la vita. Tutte le altre ipotesi, compresa quella dell’omicidio, non hanno trovato riscontro.

Luciana si era allontanata da casa senza portare nulla con sé, una circostanza che aveva fatto subito temere il peggio. In seguito alla scomparsa le campagne di Gambolò erano state battute palmo a palmo, ma della donna non era stata trovata traccia. La svolta il 23 giugno scorso quando tre agricoltori hanno visto un cadavere che affiorava dal torrente. Il ritrovamento era stato da subito collegato alla scomparsa della casalinga, il cui caso era stato trattato anche da "Chi l’ha visto?".

I due biglietti lasciati dalla donna

Prima di andarsene Luciana aveva lasciato due biglietti in cucina; uno conteneva le istruzioni per far funzionare la lavatrice, l’altro era uno sfogo nei confronti del marito Pierino che aveva l’abitudine di accumulare oggetti di tutti i tipi. A denunciare la scomparsa ai carabinieri era stato proprio il coniuge che insieme ai due figli, Pier Giorgio e Marta, ha sperato invano per due anni che Luciana tornasse a casa. A quanto sembra in famiglia c’era stato anche qualche dissapore con la figlia, per via della frequentazione di quest’ultima con un uomo di etnia sinti. Gli inquirenti hanno vagliato a lungo anche la pista dell’omicidio, senza però trovare riscontri significativi. Luciana si sarebbe tolta la vita volontariamente. Fine del giallo.