Dimentica le chiavi di casa e si arrampica sul balcone per rientrare, ma cade e muore

Un uomo di 38 anni è morto dopo essere precipitato da oltre 7 metri di altezza mentre stava cercando rientrare in casa passando dal balcone perché aveva dimenticato le chiavi.

È successo a Vigolo, sul lago d'Iseo, poco prima dell'alba di domenica. Intorno alle 4.30, i residenti sono stati svegliati da un tonfo, scorgendo poi il corpo senza vita di un uomo nel cortile. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i volontari dell'ambulanza di Sarnico insieme all'automedica e i carabinieri per i rilievi.

Vigolo, muore cadendo dal balcone: disposta l'autopsia

Per la vittima, Luigi Bettoni, però non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava tornando a casa dopo una serata passata con gli amici. Nel tentativo di rientrare passando dal balcone, poiché aveva dimenticato le chiavi, ha cercato di scalvare una ringhiera ma avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto. La Procura ha disposto l'autopsia sul cadavere di Bettoni.

Il 38enne era molto conosciuto nella zona, riporta BresciaToday. L'amministrazione comunale si è unita al cordoglio dei familiari e la Pro Loco ha pubblicato un commosso ricordo: "Oggi è una giornata triste per Vigolo e per le sue associazioni. Un nostro amico ci ha lasciato troppo presto. L'impegno che hai messo in tutto ciò che hai sempre fatto per dare una mano dice tutto su quanto volevi bene al paese. Grazie di tutto".