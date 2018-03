Carabiniere spara alla moglie, poi uccide le due figlie e si suicida

Prima ha sparato contro la moglie, ferendola gravemente, poi è salito in casa dove c'erano le figlie di 8 e 13 anni, le ha uccise e si è tolto la vita, dopo essere rimasto barricato in casa per ore.

A scoprire i corpi, all'interno di un appartamento in via Colline dei Pini a Cisterna di Latina, sono stati gli uomini delle forze speciali, che hanno fatto irruzione nell'abitazione alle 14.30, dopo che per ore i negoziatori avevano cercato di convincere Luigi Capasso, appuntato originario di Napoli in servizio a Velletri, ad arrendersi. La conferma arriva dal comandante provinciale dei Carabinieri, Gabriele Vitagliano: "La persona si è uccisa e le bambine, come temevano, sono morte, verosimilmente da questa mattina, da diverse ore". Alcuni vicini avevano parlato di altri colpi di pistola uditi subito dopo quelli sparati contro Antonietta Gargiulo, sia perché le bambine non sono mai state udite nelle trattative con i negoziatori. Nell'appartamento si trovano ora gli investigatori. La moglie di Capasso è in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma.

Barricato in casa per ore

Secondo le prime ricostruzioni, Luigi Capasso ha raggiunto la moglie, Antonietta Gargiulo, intorno alle 5 di questa mattina, mentre lei usciva per andare a lavoro, alla Findus di Cisterna. L'uomo, dopo averle sparato con la pistola d'ordinanza ed averla ferita con tre proiettili, è salito i casa e si è barricato dentro con le bambine.

Per ore i negoziatori dell'Arma aveva cercato di dissuaderlo e farlo arrendere. "Temiamo per il peggio", aveva detto il colonnello Gabriele Vitagliano. "E' una trattativa particolarmente complessa, perché bisogna carpire la fiducia dell'uomo senza provocare reazioni inconsulte". Alcune persone che conoscevano l'uomo erano state fatte arrivare, per fornire elementi ai negoziatori per aiutarli a parlare con Capasso e per poterlo persuadere a desistere. La situazione è stata seguita dal comando provinciale dei carabinieri di Latina, sul posto anche il comandante provinciale dei carabinieri di Roma Antonio De Vita, il magistrato Giuseppe Bontempo e il parroco don Livio, della parrocchia di San Valentino.

Da quanto si apprende, marito e moglie si stavano separando. Una storia i cui contorni sono difficili da ricostruire al momento. Sulla sua pagina Facebook il carabiniere lascia trasparire una vita tranquilla, di viaggi e giornate al ristorante. C'è anche qualche momento più cupo; lo scorso 10 febbraio aveva pubblicato un foto con la frase: "Non dire mai a me non accadrà, io non lo farei mai, perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato”.

Le testimonianze dei vicini

Una ragazza di 20 anni che abita al quinto piano della palazzina, dopo aver sentito gli spari, ha visto la donna a terra e ha chiamato i soccorsi e i carabinieri. "Ho avuto paura - ha detto - non sapevo cosa fosse successo. Poi ho saputo che la donna ha detto ai carabinieri che era stato il marito” (il racconto nel video raccolto da LatinaToday)

"Era una famiglia tranquilla"

"Siamo come in mezzo al vortice", ripetono i vicini secondo quanto riferisce Askanews. La madre del militare, secondo indiscrezioni raccolte dall'agenzia di stampa, ha provato a farsi aprire ed a convincere il figlio ad arrendersi. Inutilmente. "Una famiglia tranquilla - ripetono i vicini -. Ogni tanto veniva a pagare qualche bolletta, una multa. Non c’era nulla che potesse far sospettare una cosa del genere". Dalla tabaccheria in via Collina dei Pini, una strada chiusa e privata a ridosso dell’Appia, a Cisterna di Latina, lo ripetono: "La storia del carabiniere che spara alla moglie è veramente una assurdità, una di quelle cose che vedi alla televisione".

