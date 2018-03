Scomparso da settimane, ora la segnalazione a Chi l'ha visto: "Avvistato in strada"

Si cerca ancora Luigi Frontera, il 62enne scomparso da Parma lo scorso 2 marzo. Secondo alcune segnalazioni, l'uomo sarebbe stato visto a Bologna, come fa sapere un amico di famiglia.

Frontera sarebbe stato avvistato in città il 28 marzo, verso le 9, nella centralissima via Indipendenza, di fronte all'Hotel Majestic Baglioni: era seduto in terra con un cartello e la scritta "Aiutatemi, sono stato operato alla gola".

La segnalazione è giunta dopo l'appello diffuso dalla trasmissione tv "Chi l'ha visto?". La famiglia, dopo averne denunciato la scomparsa, si era rivolta ai media nella speranza che qualcuno potesse avere informazioni utili da segnalare ai carabinieri.

Luigi Frontera è alto un metro e 65 cm e ha una garza bianca al collo, perché reduce da un'operazione. Potrebbe trovarsi in stato confusionale. Ha una voce molto rauca.

