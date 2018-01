Ferito alla testa da un proiettile vagante a Natale, Luigi ha riaperto gli occhi

Luigi P., il ragazzo di 14 anni ferito gravemente alla testa nel pomeriggio della vigilia di Natale a Parete da un proiettile vagante, ha riaperto gli occhi.

Da un mese il ragazzo si trova in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Caserta. I dottori restano cauti perché Luigi è tutt'ora in coma, ma di certo il fatto che abbia riaperto gli occhi regala una nuova speranza alla sua famiglia.

"I medici chiamano questa fase ‘coma vigile’: in pratica ci sono dei miglioramenti ma non sono ancora decisivi per segnare una svolta importante tanto da sciogliere la prognosi - spiega Ernesto Di Girolamo su CasertaNews - Luigi P. respira autonomamente e ci sono reazioni spontanee agli stimoli e non ci sono più rialzi febbrili. Certo che è ancora presto per ottenere delle risposte finalizzate agli stimoli esterni".

Il ragazzo, giovane promessa del calcio, è rimasto ferito da un proiettile mentre passeggiava con gli amici nei pressi di un bar nel pomeriggio del 24 dicembre. Trasportato all'ospedale Moscati di Aversa, Luigi era stato poi trasferito a Caserta vista la gravità delle sue condizioni. Le indagini su quanto accaduto però non sono ancora riuscite a dare un nome a chi ha sparato.

