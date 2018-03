Dopo 29 anni anni mamma e figlio si incontrano: il lungo abbraccio in aeroporto

Una madre e un figlio, separati da 29 anni, si sono finalmente riabbracciati. Stephanie ha potuto infatti rincontrare Sandy, che le fu tolto dai servizi sociali quando lui aveva solo tre anni. La donna aveva chiesto aiuto a Le Iene per lanciare un appello disperato e fare arrivare a Sandy il suo messaggio.

Il ragazzo si è messo in contatto con Le Iene e con loro si è organizzato per incontrare la madre, a sua insaputa, in aeroporto. Madre e figlio, circondati dagli applausi dei presenti, si sono abbracciati a lungo.