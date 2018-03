Indagata la maestra che ha augurato la morte ai poliziotti: rischia il licenziamento

Continua a far discutere il video mandato in onda da Matrix, su Canale5, in cui una maestra urla ai poliziotti "Vigliacchi, dovete morire, fascisti". La donna che aveva insultato alcuni appartenenti alle forze dell'ordine che, la settimana scorsa in piazza a Torino, avevano appena caricato il corteo di antifascisti in piazza contro CasaPound, potrebbe essere licenziata. La donna ha spiegato che non voleva augurare la morte ai singoli agenti, "ma all'apparato che difende il fascismo".

Il caso è giunto anche in Procura: la donna è stata iscritta nel registro degli indagati per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere e minacce.

L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha notificato oggi il procedimento disciplinare nei confronti della docente prospettandole la sanzione del licenziamento. Il procedimento, “anche a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati dall’ufficio scolastico nelle scorse ore – spiega una nota – è stato attivato nella giornata di ieri in considerazione della gravità della condotta tenuta dalla docente che, seppure non avvenuta all’interno dell’istituzione scolastica, contrasta in maniera evidente con i doveri inerenti la funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle famiglie e all’immagine stessa della pubblica amministrazione”.

“A salvaguardia della serenità della comunità educativa”, intanto il direttore generale ha sospeso l’insegnante dal servizio fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio. “L’Ufficio scolastico regionale vuole, infine, cogliere l’occasione per esprimere piena solidarietà alle Forze dell’Ordine per l’insostituibile e gravoso impegno nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella salvaguardia dei valori democratici della Repubblica”, conclude la nota.