Bimbo disabile maltrattato e trascinato a terra: maestra denunciata e sospesa per sei mesi

Una maestra di 27 anni di Ovada (Alessandria) è stata sospesa per sei mesi dall'insegnamento e risulta indagata a piede libero in un'inchiesta della Procura perché accusata di aver maltrattato un alunno disabile di otto anni, autistico e con problemi di deambulazione, in una scuola dell'alessandrino.

Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni dei genitori, che avevano raccontato di aver notato scarsa cura nei confronti del bambino e il timore che venisse isolato dal resto della classe, oltre ad aver riscontrato poca igiene nel piccolo una volta tornato da scuola e il sospetto che il figlio consumasse i pasti da solo.

Maltrattamenti su alunno autistico, le indagini dopo le segnalazionidei genitori

La squadra mobile, su indicazione della Procura, a quel punto ha installato delle videocamere nell'aula per verificare la situazione. Dalla fine di aprile all'inizio di giugno sarebbero otto gli episodi di maltrattamenti registrati, in base ai quali la Procura ha disposto l'interdizione di sei mesi dalla professione per l'insegnante.

Dalle intercettazioni audio-video sono risultate botte e spintoni nei confronti del bambino, che veniva anche trascinato per terra. Inoltre il bambino veniva lasciato solo in palestra con il tablet, mentre l'insegnante passava il tempo con il telefonino. Interrogata, la donna si sarebbe difesa sostenendo ad esempio che al bambino piaceva essere trascinato per terra ma sarebbero state frequenti le discussioni dell'insegnante con le colleghe, che le contestavano l'uso eccessivo del tablet con il bambino.

L'insegnante si era rivolta a Tribunale del riesame contro il provvedimento di sospensione, ma la sua richiesta è stata respinta. Sabato le è stata notificata l'ordinanza di interdizione dall'insegnamento.