Maltrattava i piccoli alunni, maestra d'asilo incastrata dalle telecamere nascoste in aula

Una maestra di 45 anni è finita agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi alunni, bambini dai 4 ai 6 anni. L'insegnante cercava di ottenere la sottomissione dei piccoli con urla e minacce e se loro non ubbidivano arrivava a maltrattarli, diventando violenta e aggressiva, con schiaffi, calci e spistoni.

I fatti sono avvenuti in una scuola materna di Varedo, in provincia di Monza. A presentare la denuncia e a far scattare le indagini dei carabinieri di Desio è stato il dirigente scolastico, su segnalzione di alcuni genitori. Per due settimane, una telecamera nascosta montata in classe ha documentato il comportamento dell'insegnante.

I piccoli non volevano più andare a scuola quando sapevano che in classe ci sarebbe stata quella maestra, mentre erano ben disposti se era presente l'altra collega. Questo atteggiamento ha messo in allarme i genitori.

La notizia su MonzaToday