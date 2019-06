Maltrattamenti, umiliazioni e punizioni sui bimbi dell’asilo: sospese due maestre

Due maestre di una scuola dell’infanzia di Fiumicino (Roma) sono state sospese in via cautelare dal servizio perché accusate di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti dei loro piccoli alunni. L’indagine è nata dalla denuncia dei genitori di uno dei bambini, i quali avevano notato che il figlio da mesi mostrava chiari segni di disagio, scatti d’ira, pianti, aggressività e aveva paura di andare a scuola.

Gli agenti della Squadra Mobile di Roma hanno eseguito questa mattina l’ordinanza di applicazione della misura interdittiva per le due maestre della scuola Isola dei Tesori.

Maltrattamenti sui bimbi: sospese due maestre di una scuola d'infanzia a Fiumicino

Dalle delicate indagini è emerso che le due avrebbero sgridato spesso i bambini, minacciandoli, insultandoli e costringendoli a rimanere immobili seduti con la testa poggiata sul banco senza poter fare il minimo gesto o suono. Alcuni bambini erano stati isolati dal contesto della classe e “confinati” dietro la cattedra, mentre in altre occasioni una delle maestre avrebbe usato le mani di un bambino per colpirne un altro, incitandolo a colpire “più forte”. Le maestre si sarebbero dimostrate insensibili ai pianti dei bambini e, cho provava a “fuggire” dall’aula, finiva sollevato di peso, strattonato e trascinato da una parte all’altra della stanza.

La condotta delle maestre è stata documentata dagli investigatori anche attraverso sistemi di intercettazioni audio-video. Le due donne, gravemente indiziate in concorso tra loro, di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni dei loro piccoli alunni, sono state sospese e per un anno non potranno ritornare a scuola.