Mafia, maxi blitz e sequestri per milioni di euro: fermato il "tesoriere" di Cosa nostra

PALERMO - Sono complessivamente 28 gli arresti eseguiti all'alba dalla Guardia di Finanza, 24 persone sono finite in carcere e altre quattro, tra cui un noto legale, ai domiciliari. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. Nell'inchiesta spicca il nome di Giuseppe Corona, ritenuto dagli inquirenti boss emergente, uno degli uomini forti della riorganizzazione mafiosa dopo la morte del boss mafioso Totò Riina.

Corona è considerato dagli inquirenti colui il quale sarebbe stato in grado di stabilire le strategie economiche più adeguate per la criminalità organizzata, soprattutto dopo la morte del boss Totò Riina. Dei 28 arrestati, quattro sono finiti ai domiciliari. Agli altri indagati applicato il divieto di dimora in città.