Misteriosi malori a scuola: otto bimbi ricoverati

Mattinata movimentata in una scuola elementare di Verucchio (Rimini), dove intorno alle 12,30 alcuni bambini di una stessa classe hanno accusato "misteriosi" malori in palestra, dove si trovavano per l’ora di educazione fisica. Sul posto, in via Don Sturzo, si sono portati i mezzi del 118, con quattro ambulanze e l'auto medicalizzata, i vigili del fuoco specializzati del nucleo Nbcr (nucleare-batterico-chimico-radiologico) e i carabinieri. Si indaga sulle cause di quella che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un'intossicazione. La palestra è stata evacuata.

Otto i casi registrati. I bambini sono stati smistati per accertamenti negli ospedali della zona, tra Rimini e Cesena. Per fortuna nessuno ha riportato lesioni gravi.

"I sopralluohi dei tecnici e dei vigili del fuoco - ha spiegato la sindaca Stefania Sabba - hanno dato tutti esiti negativi. Abbiamo escluso criticità legate agli ambienti scolastici e, al momento, stiamo aspettando i risultati delle analisi sugli 8 alunni che sono stati ricoverati in ospedale a seguito dei malesseri. Nell'immediatezza tutto l'istituto comprensivo è stato fatto evacuare, compresa la palestra dove si sono registrati i casi, poi l'allarme è rientrato e si è continuato con la normale attività scolastica".

"Continuiamo a monitorare tutto in prima persona - ha aggiunto Sabba -, al fianco dei vigili del fuoco e carabinieri, in contatto con le autorità sanitarie che hanno ricevuto i ragazzi. Siamo vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie con le quali manterremo un contatto costante. Visti i risultati negativi dei sopralluoghi, giovedì la scuola sarà regolarmente aperta".