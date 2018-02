Tassista abusivo pestato a sangue dai "colleghi": cliente filma tutto, ecco il video

Episodio increscioso e preoccupante quello avvenuto davanti al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa di cui il cliente di un taxi è stato diretto testimone. L’uomo ha raccontato a MilanoToday di aver visto due tassisti pestare a sangue un loro collega 'abusivo', al culmine di una violentissima lite che lui stesso ha filmato mentre si trovava a bordo del taxi. L’episodio è avvenuto domenica sera intorno alle 20.30.

Il testimone della rissa, che per paura di ritorsioni ha voluto restare anonimo, stava cercando un taxi che lo portasse in centro a Milano. "Un signore distinto - ha raccontato il passeggero a Stiben Mesa Panigua di MilanoToday - si presenta come autista privato e si offre di accompagnarmi in centro, prezzo fisso 95 euro. Pensando che fosse un servizio regolare decido di accettare".

Video, tassista picchiato a sangue dai colleghi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Uscito dall'aeroporto - ha raccontato ancora l’uomo - mi ferma un tassista dicendomi che la persona a cui mi ero affidato non aveva regolare licenza e i due iniziano a litigare animatamente. Decido quindi di prendere il taxi regolare ma i due continuano ad insultarsi a vicenda fino a quando il tassista accosta e il resto lo vedete nel video, girato da me all'interno del taxi".

Le immagini durano solo 15 secondi ma la rissa, spiega il ragazzo, è durata circa 3 minuti. Nei pochi frame registrati si vede come l'abusivo venga preso a calci e pugni da due tassisti mentre una terza persona, probabilmente sempre un conducente di taxi, cerca di separarli. Lo scaraventano a terra ma l'uomo riesce a divincolarsi, incalzato dai due. Sotto lo sguardo stupito di passeggeri col trolley in mano. Poi il video si interrompe.

Il testimone ha raccontato che alla fine della rissa il tassista abusivo "aveva la faccia piena di sangue" e che, non pago, dopo averlo accompagnato dal primo taxi disponibile, uno dei due tassisti coinvolti si è congedato in fretta dicendo che sarebbe tornato indietro a proseguire la rissa. "A Malpensa arrivano turisti da tutto il mondo e questo è il nostro biglietto da visita", il commento amareggiato del cliente.

Tassista picchiato a Malpensa, la notizia su MilanoToday