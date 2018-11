Maltempo, albero cade su un'auto: due morti

Tragedia in Valle d'Aosta per il maltempo. Un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un'auto su cui viaggiavano due persone. Il medico ha constatato il decesso di entrambe.

Sempre in Valle d'Aosta la strada statale 26 è temporaneamente chiusa al traffico dal km 133.9 al km 143.1, tra il comune di Pré Saint Didier e il comune di La Thuile a causa della caduta di massi sulla sede stradale, provocata dal maltempo.

Maltempo, oltre 10 morti in 3 giorni

Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione si sta abbattendo sull'Italia e purtroppo torna a crescere il bilancio dell'ondata di maltempo: dopo due giorni in ospedale, è morto a Bolzano l'automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in val Venosta, nella notte fra lunedì e martedì. Josef Pedross, 53 anni, uscito da una galleria era finito con l'auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento. Il mezzo si era quindi ribaltato. Ad Antermoia, in val Badia, un 81enne è morto sul colpo cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento.

A Cattolica muore facendo kitesurf | A Napoli morto un ragazzo di 21 anni | Morti due ragazzi a Frosinone | A Terracina, un morto e diversi feriti

Le squadre e i tecnici Anas sono incessantemente al lavoro su tutta la rete stradale di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della circolazione nonché intervenire tempestivamente in caso di necessità. La Sala Situazioni nazionale e le sale operative locali assicurano inoltre il monitoraggio in tempo reale e il coordinamento con le Prefetture, la Protezione Civile e le Autorità competenti.

