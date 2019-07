"Via, via, scappa": nube nera e tempesta, la fuga dei turisti dalla spiaggia

Violenti temporali si sono abbattuti nelle scorse ore lungo la costa adriatica, specialmente nelle Marche e in Abruzzo. Tanti i disagi, con alberi crollati, stabilimenti balneari spazzati via, diversi black out elettrici oltre ad allagamenti e incidenti.

Una gigantesca nube nera, la tempesta in arrivo: nel video qui sotto, il momento in cui la tempesta arriva sulla spiaggia di Tortoreto Lido, in provincia di Teramo. Turisti e bagnanti sono costretti a scappare mentre intorno a loro iniziano a volare ombrelloni e altri oggetti.

Ad Ancona, ieri, sono caduti 30 millimetri di acqua in breve tempo e la temperatura è scesa a 19 gradi. Il maltempo ha causato numerosi allagamenti e la caduta di alberi lungo le strade. Una vera e propria bomba d'acqua, danni ingenti e disagi in tutto il capoluogo marchigiano. Negozi, scantinati, abitazioni e centri commerciali allagati, alberi caduti in strada, traffico in tilt: per mezz’ora si è scatenato il panico ad Ancona, a partire dalle 18. Solo attorno alle 19,30 l’emergenza è progressivamente rientrata, anche se in serata è ricominciato a piovere abbondantemente. Gi stabilimenti balneari sono devastati.

Ecco alcune immagini girate da Stefania Carnevali e postate su Facebook che chiariscono le condizioni della spiaggia di Numana, in provincia di Ancona.