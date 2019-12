Maltempo, albero cade a Napoli: un morto. Auto sprofonda in una voragine

Un uomo di 62 anni, marocchino regolare in Italia, è morto schiacciato da un albero caduto in via Nuova Agnano, a Napoli. La scena è stata notata intorno alle 7 di stamattina da un equipaggio del 118 in transito. I sanitari hanno provato a salvarlo, ma il 62enne è deceduto mentre veniva trasportato in ospedale.

A Napoli e provincia il maltempo sta provocando numerosi danni. A San Giorgio a Cremano un'auto è sprofondata in una voragine creatasi nell'asfalto. La strada ha ceduto portando con sé gran parte dell'auto. Non ci sarebbero feriti. La voragine si è aperta a via Verdi, una stradina cieca nei pressi di via Manzoni.

Nel quartiere Barra, a Napoli, si è verificato il crollo di un grosso albero. I residenti lamentano aiuti in ritardo da parte dei vigili del fuoco, effettivamente però subissati da richieste di intervento di ogni dipo. Paura anche e soprattutto lungo la Tangenziale di Napoli, dove due alberi sono stati divelti dal vento finendo sulla carreggiata.