Maltempo, Italia sempre più fragile: i cittadini chiedono più controlli e prevenzione

Se il maltempo continua a non dare tregua all'Italia per 3 italiani su 4 le responsabilità di quanto è accaduto negli ultimi giorni vanno ricercate nella scarsa cura nella gestione del territorio e nei mancati controlli delle Pubbliche Amministrazioni: è il dato che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

Maltempo e dissesti: il sondaggio

Il 61% degli intervistati identifica nell’eccessiva cementificazione e nell’abusivismo fuori controllo le ragioni dei recenti danni idrogeologici; il 48% cita gli effetti del cambiamento climatico, mentre 4 intervistati su 10 chiamano in causa la disattenzione e la scarsa informazione dei cittadini.

La sicurezza del territorio non è più percepita come tale in molte aree che, fino a poco tempo fa, non avvertivano il problema.

Due terzi degli italiani, intervistati da Demopolis, si dichiarano oggi preoccupati della possibilità che l’acuirsi dei fenomeni climatici possa provocare alluvioni o frane nel proprio territorio. Solo 1 cittadino su 4 non avverte particolari timori per l’area in cui vive.

La percezione di insicurezza

"Gli eventi degli ultimi anni – spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – hanno determinato una crescente percezione di insicurezza in un Paese che si conferma sempre più fragile sul piano idrogeologico. Secondo il trend Demopolis, la percezione del rischio passa dal 36% del 2008 al 58% del 2016, sino al 67% odierno: un incremento – conclude Pietro Vento – di oltre 30 punti in 10 anni".

Dopo quanto è accaduto, dal Veneto alla Sicilia, l’opinione pubblica chiede oggi interventi più decisi in termini di prevenzione: secondo i dati dell’indagine Demopolis per il programma Otto&1/2 il 70% degli italiani auspica un piano nazionale di investimenti pubblici per la messa in sicurezza del territorio. Il 63% chiede al Governo, alle Regioni e ai Comuni controlli più efficaci sulle costruzioni a rischio, con l’inasprimento di sanzioni e demolizioni; la maggioranza assoluta degli italiani riterrebbe necessario, sull’esempio di altri Paesi, una seria azione nazionale di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini.

Nota informativa – L’indagine è stata condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, il 4 e 5 novembre per Otto e Mezzo su un campione stratificato di 1.200 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti e metodologia su www.demopolis.it