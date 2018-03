Treni fermi per neve, arrivano i rimborsi di Trenitalia

Trenitalia ha disposto dei provvedimenti per i disagi causati dal maltempo del 26, 27 e 28 febbraio 2018 e fornisce le informazioni sui rimborsi da diffondere ai passeggeri. L'annuncio di Federconsumatori Emilia-Romagna, che ribadisce la richiesta di risarcire economicamete tutti coloro che sono incorsi nei disagi causati dalla cancellazione e dai ritardi dei treni.

Treni fermi per neve, i rimborsi di Trenitalia

Per chi ha rinunciato al viaggio "è previsto il rimborso integrale del biglietto non utilizzato, indipendentemente dalla soppressione del treno". Le richieste di rimborso potranno essere avanzate entro il 31 marzo, e per chi ha viaggiato "è previsto un indennizzo del 100% del prezzo del biglietto per ritardi pari o superiori alle tre ore, del 50% per ritardi di almeno 120 minuti e del 25% per ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti".

L'indennizzo potrà essere corrisposto "entro 12 mesi, a scelta del cliente: con un bonus, in contanti per pagamenti effettuati in contanti o mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito". Inoltre, dai 30 ai 59 minuti di ritardo è previsto "un bonus del 25% del prezzo del biglietto, utilizzabile entro 12 mesi per l'acquisto di un nuovo ticket".

Rimborsi e indennizzi possono essere richiesti "sul sito www.trenitalia.com o tramite app per i biglietti acquistati online, telefonando al call center o compilando il web form disponibile su www.trenitalia.com, nelle biglietterie o nelle agenzie di viaggio in cui e' stato acquistato il biglietto".

Per i rimborsi ai passeggeri dei treni regionali è preferibile rivolgersi direttamente ad una biglietteria di Trenitalia, e per facilitare le operazioni si può usare il modulo di rimborso scaricabile dal sito www.trenitalia.com.